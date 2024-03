Arbitri Serie A: Inter-Napoli a La Penna. Juve, Milan e Roma: tutte le scelte

Redazione CM

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni per la 29esima giornata di Serie A, che sarà inaugurata da Empoli e Bologna venerdì 15 marzo. Il big match del turno, il posticipo tra Inter e Napoli, va nelle mani di Federico La Penna (sezione Roma 1), assistito al VAR da Di Paolo e Valeri.



Sarà Giua a dirigere il confronto tra Juventus e Genoa (Di Bello come quarto uomo), a Mariani viene affidato Verona-Milan mentre per Roma-Sassuolo c'è Manganiello. Marchetti designato come quarto ufficiale in Salernitana-Lecce.



TUTTE LE DESIGNAZIONI



EMPOLI – BOLOGNA Venerdì 15/03 h.20.45



Arbitri: Fabbri

Assistenti: Mokhtar - Dei Giudici

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Serra

AVAR: Mazzoleni







MONZA – CAGLIARI Sabato 16/03 h.15.00



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Pagliardini - Di Giacinto

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano







UDINESE – TORINO Sabato 16/03 h.15.00



Arbitro: Colombo

Assistenti: Valeriani - Yoshikawa

Quarto ufficiale: Di Marco

VAR: Marini

AVAR: Guida







SALERNITANA – LECCE Sabato 16/03 h.18.00



Arbitro: Maresca

Assistenti: Costanzo - Passeri

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR: Valeri

AVAR: Sozza







FROSINONE – LAZIO Sabato 16/03 h.20.45



Arbitro: Rapuano

Assistenti: Bercigli - Garzelli

Quarto ufficiale: Baroni

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo







JUVENTUS – GENOA h. 12.30



Arbitro: Giua

Assistenti: Bresmes - Scarpa

Quarto ufficiale: Di Bello

VAR: Aureliano

AVAR: Guida







H. VERONA – MILAN h. 15.00



Arbitro: Mariani

Assistenti: Preti - Cecconi

Quarto ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini







ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00



Arbitro: Sacchi

Assistenti: Del Giovane - Moro

Quarto ufficiale: Camplone

VAR: Irrati

AVAR: Paterna







ROMA – SASSUOLO h. 18.00



Arbitro: Manganiello

Assistenti: Bindoni - Tegoni

Quarto ufficiale: Collu

VAR: Sozza

AVAR: Abisso







INTER – NAPOLI h. 20.45



Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti - Perrotti

Quarto ufficiale: Feliciani

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri