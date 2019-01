Sarò Giacomelli di Trieste a dirigere sabato 2 febbraio (ore 20.30) l'anticipo dello Stadium tra Juventus e Parma, valido per la terza giornata di campionato nel girone di ritorno in serie A. Paganessi e Gori gli assistenti, Piscopo quarto uomo, Chiffi al Var, Di Iorio all'Avar.

Designato invece Maresca di Napoli per Roma-Milan, posticipo di domenica sera (ore 20.30): Carbone e Lo Cicero gli assistenti, Abbattista quarto uomo, Calvarese al Var, Di Liberatore all'Avar.

Pairetto di Nichelino per Napoli-Sampdoria di sabato (18), Orsato di Schio per Udinese-Fiorentina, Pasqua di Tivoli per Inter-Bologna, Fabbri di Ravenna per il derby Frosinone-Lazio.

CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 04/02 h. 21.00

VALERI

DEL GIOVANE – MARRAZZO

IV: MARINI

VAR: PICCININI

AVAR: VUOTO

EMPOLI – CHIEVO Sabato 02/02 h. 15.00

DI BELLO

CALIARI – LIBERTI

IV: RAPUANO

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI

FROSINONE – LAZIO Lunedì 04/02 h. 19.00

FABBRI

TASSO – SANTORO

IV: DI PAOLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

GENOA – SASSUOLO

MANGANIELLO

COSTANZO – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: TONOLINI

INTER – BOLOGNA h. 18.00

PASQUA

BINDONI – MONDIN

IV: GIUA

VAR: MASSA

AVAR: MELI

JUVENTUS – PARMA Sabato 02/02 h. 20.30

GIACOMELLI

PAGANESSI – GORI

IV: PISCOPO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

NAPOLI – SAMPDORIA Sabato 02/02 h. 18.00

PAIRETTO

DE MEO – LONGO

IV: PEZZUTO

VAR: LA PENNA

AVAR: POSADO

ROMA – MILAN h. 20.30

MARESCA

CARBONE – LO CICERO

IV: ABBATTISTA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI LIBERATORE

SPAL – TORINO h. 12.30

MARIANI

DI VUOLO – MUTO

IV: SACCHI

VAR: ROCCHI

AVAR: TEGONI

UDINESE – FIORENTINA

ORSATO

TOLFO – ROCCA

IV: MASSIMI

VAR: MARINELLI

AVAR: RANGHETTI