Il derby di Torino va a Maresca. Ufficiali le designazioni arbitrali per le gare di Serie A in programma domani, 4 luglio. Calvarese per Lazio-Milan.



JUVENTUS – TORINO Sabato 04/07 h. 17.15

MARESCA

PAGANESSI – MONDIN

IV: VALERI

VAR: IRRATI

AVAR: LO CICERO



SASSUOLO – LECCE Sabato 04/07 h. 19.30

MASSA

VALERIANI – BRESMES

IV: RAPUANO

VAR: CHIFFI

AVAR: SCHENONE



LAZIO – MILAN Sabato 04/07 h. 21.45

CALVARESE

PERETTI – BINDONI

IV: GIUA

VAR: ROCCHI

AVAR: CARBONE