Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto gli arbitri per dirigere le partite della settima giornata di campionato in Serie A. I big match Lazio-Milan e Atalanta-Juventus vanno rispettivamente a Massa e Chiffi.



L'Inter ritrova Abisso, che fischiò un rigore molto dubbio contro i nerazzurri a Firenze in pieno recupero nel 3-3 del 24 febbraio 2019 e da allora li ha arbitrati solo una volta (Inter-Verona 1-0 il 25 aprile 2021, l'anno dello scudetto vinto con Conte in panchina).



Dopo quattro turni di stop (in seguito al rigore non concesso al Bologna contro la Juve) torna Di Bello, reduce da Cittadella-Como in Serie B: scopri dove arbitrerà nella GALLERY con le designazioni complete di tutte le dieci gare in calendario.