L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23. Il designatore Gianluca Rocchi ha designato Doveri per il big match Napoli-Juve e ha fermato Sacchi protagonista in negativo di Monza-Inter con la rete annullata ad Acerbi.



Napoli – Juventus venerdì 13/01 H. 20.45

Doveri

Costanzo – Passeri

Iv: Chiffi

Var: Mariani

Avar: Piccinini



Cremonese – Monza sabato 14/01 H. 15.00

Massa

Galetto – Vigile

Iv: Colombo

Var: Banti

Avar: rapuano



Lecce – Milan sabato 14/01 H. 18.00

Orsato

Pagliardini – Rossi M.

Iv: Massimi

Var: mazzoleni

Avar: longo S.



Inter – H. Verona sabato 14/01 H. 20.45

Fabbri

Valeriani – Di Monte

Iv: minelli

Var: Fourneau

Avar: Marchetti



Sassuolo – Lazio h. 12.30

Pairetto

Mondin – Lombardo

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Guida

Avar: Rapuano

Torino – Spezia h. 15.00GhersiniTegoni – CiprianiIv: PronteraVar: Di BelloAvar: Di MartinoUdinese – Bologna h. 15.00VolpiMeli – PerettiIv: felicianiVar: AbbattistaAvar: FourmeauAtalanta - Salernitana h. 18.00AurelianoZingarelli – GarzelliIv: PaternaVar: DionisiAvar: mutoRoma – Fiorentina h. 20.45GiuaBindoni – PrennaIv: marescaVar: NascaAvar: paganessiEmpoli – Sampdoria lunedì 16/01 H. 20.45SantoroScatragli – TrinchieriIv: SozzaVar: MariniAvar: Guida