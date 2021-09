Daniele Orsato torna ad arbitrare l'Inter dopo il derby d'Italia con la Juve a San Siro del 24 aprile 2018, quando espulse Vecino ma non Pjanic in una sfida decisiva per lo scudetto vinto dai bianconeri davanti al Napoli.



Prossimo avversario della squadra allenata da Allegri: sabato al San Paolo fischia Irrari, mentre Chiffi dirige l'altro scontro diretto al vertice tra Milan e Lazio domenica a San Siro. Ecco tutte le designazioni per la terza giornata di campionato in Serie A.





Empoli-Venezia (sabato ore 15): arbitro Rapuano, assistenti Paganessi e Muto, Marchetti quarto uomo, Ghersini e Bresmes al Var.



Napoli-Juventus (sabato ore 18): arbitro Irrati, assistenti Passeri e Costanzo, Ayroldi quarto uomo, Mariani e Meli al Var.



Atalanta-Fiorentina (sabato ore 20.45): arbitro Marini, assistenti Di Iorio e Scarpa, Marcenaro quarto uomo, Di Paolo e Bindoni al Var.



Sampdoria-Inter (domenica ore 12.30): arbitro Orsato, assistenti Peretti e Pagliardini, Baroni quarto uomo, Nasca e Gallatini al Var.



Cagliari-Genoa (domenica ore 15): arbitro Pairetto, assistenti Ranghetti e Perrotti, Miele quarto uomo, Di Paolo e Camplone al Var.



Spezia-Udinese (domenica ore 15): arbitro Guida, assistenti Rossi e Palermo, Minelli quarto uomo, Valeri e Colarossi al Var.



Torino-Salernitana (domenica ore 15): arbitro Aureliano, assistenti Cecconi e Mokhtar, Meraviglia quarto uomo, Banti e Valeriani al Var.



Milan-Lazio (domenica ore 18): arbitro Chiffi, assistenti Liberti e Galetto, Zufferli quarto uomo, Mazzoleni e Alassio al Var.



Roma-Sassuolo (domenica ore 20.45): arbitro Sozza, assistenti Tolfo e Vono, Volpi quarto uomo, Abisso e Mondin al Var.



Bologna-Verona (lunedì ore 20.45): arbitro Pezzuto, assistenti Baccini e Bercigli, Cosso quarto uomo, Nasca e Preti al Var.