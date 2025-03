Getty Images

Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto arbitri, assistenti, quarti ufficiali, Var e Avar chiamati a dirigere le gare valide per la 28ª giornata di campionato in Serie A in calendario da venerdi 7 a lunedì 10 marzo 2025. Ecco tutti i nominativi.CAGLIARI – GENOA Venerdì 07/03 h.20.45FABBRIGIALLATINI – COLAROSSIIV: MONALDIVAR: MARINIAVAR: GARIGLIOCOMO – VENEZIA Sabato 08/03 h.15.00AYROLDIMELI – ALASSIOIV: SCATENAVAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONEPARMA – TORINO Sabato 08/03 h.15.00FOURNEAUMORO – FONTEMURATOIV: PRONTERAVAR: AURELIANOAVAR: MASSALECCE – MILAN Sabato 08/03 h.18.00DOVERIDI GIOIA – DI MONTEIV: MASSIMIVAR: CHIFFIAVAR: MARINIINTER – MONZA Sabato 08/03 h.20.45ZUFFERLIBERTI – CIPRESSAIV: COSSOVAR: GARIGLIOAVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – BOLOGNA h.12.30RAPUANOTOLFO – ROSSI M.IV: PAIRETTOVAR: LA PENNAAVAR: MARININAPOLI – FIORENTINA h. 15.00COLOMBOCECCONI – DEI GIUDICIIV: MARCHETTIVAR: MERAVIGLIAAVAR: CHIFFIEMPOLI – ROMA h. 18.00DI BELLOPERROTTI – MASTRODONATOIV: BONACINAVAR: PATERNAAVAR: MASSAJUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

SOZZA (foto)BINDONI – TEGONIIV: MARESCAVAR: DI PAOLOAVAR: AURELIANOLAZIO – UDINESE Lunedì 10/03 h. 20.45PICCININIBACCINI – BERCIGLIIV: RUTELLAVAR: GHERSINIAVAR: DI PAOLO