Getty Images
Arbitri Serie A: Rocchi sceglie Sozza per Juventus-Atalanta
CAGLIARI – GENOA Venerdì 07/03 h.20.45
FABBRI
GIALLATINI – COLAROSSI
IV: MONALDI
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
COMO – VENEZIA Sabato 08/03 h.15.00
AYROLDI
MELI – ALASSIO
IV: SCATENA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
PARMA – TORINO Sabato 08/03 h.15.00
FOURNEAU
MORO – FONTEMURATO
IV: PRONTERA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA
LECCE – MILAN Sabato 08/03 h.18.00
DOVERI
DI GIOIA – DI MONTE
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: MARINI
INTER – MONZA Sabato 08/03 h.20.45
ZUFFERLI
BERTI – CIPRESSA
IV: COSSO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
H. VERONA – BOLOGNA h.12.30
RAPUANO
TOLFO – ROSSI M.
IV: PAIRETTO
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI
NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00
COLOMBO
CECCONI – DEI GIUDICI
IV: MARCHETTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: CHIFFI
EMPOLI – ROMA h. 18.00
DI BELLO
PERROTTI – MASTRODONATO
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: MASSA
JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45
SOZZA (foto)
BINDONI – TEGONI
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
LAZIO – UDINESE Lunedì 10/03 h. 20.45
PICCININI
BACCINI – BERCIGLI
IV: RUTELLA
VAR: GHERSINI
AVAR: DI PAOLO