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    Arbitri Serie A: Rocchi sceglie Sozza per Juventus-Atalanta

    Arbitri Serie A: Rocchi sceglie Sozza per Juventus-Atalanta

    • Cristian Giudici
    Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto arbitri, assistenti, quarti ufficiali, Var e Avar chiamati a dirigere le gare valide per la 28ª giornata di campionato in Serie A in calendario da venerdi 7 a lunedì 10 marzo 2025. Ecco tutti i nominativi. 

    CAGLIARI – GENOA     Venerdì 07/03 h.20.45

    FABBRI

    GIALLATINI – COLAROSSI

    IV:      MONALDI

    VAR:     MARINI

    AVAR:       GARIGLIO

     

    COMO – VENEZIA     Sabato 08/03 h.15.00

    AYROLDI

    MELI – ALASSIO

    IV:       SCATENA

    VAR:     MAZZOLENI

    AVAR:       CAMPLONE

     

    PARMA – TORINO     Sabato 08/03 h.15.00

    FOURNEAU

    MORO – FONTEMURATO

    IV:       PRONTERA

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:        MASSA

     

    LECCE – MILAN      Sabato 08/03 h.18.00

    DOVERI

    DI GIOIA – DI MONTE

    IV:     MASSIMI

    VAR:     CHIFFI

    AVAR:     MARINI

     

    INTER – MONZA     Sabato 08/03 h.20.45

    ZUFFERLI

    BERTI – CIPRESSA

    IV:      COSSO

    VAR:     GARIGLIO

    AVAR:     MERAVIGLIA

     

    H. VERONA – BOLOGNA       h.12.30

    RAPUANO

    TOLFO – ROSSI M.

    IV:     PAIRETTO

    VAR:     LA PENNA

    AVAR:      MARINI

     

    NAPOLI – FIORENTINA     h. 15.00

    COLOMBO

    CECCONI – DEI GIUDICI

    IV:       MARCHETTI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:     CHIFFI

     

    EMPOLI – ROMA     h. 18.00

    DI BELLO

    PERROTTI – MASTRODONATO

    IV:     BONACINA

    VAR:      PATERNA

    AVAR:       MASSA

     

    JUVENTUS – ATALANTA     h. 20.45

    SOZZA (foto)

    BINDONI – TEGONI

    IV:       MARESCA

    VAR:      DI PAOLO

    AVAR:      AURELIANO

     

    LAZIO – UDINESE     Lunedì 10/03 h. 20.45

    PICCININI

    BACCINI – BERCIGLI

    IV:     RUTELLA

    VAR:     GHERSINI

    AVAR:       DI PAOLO

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