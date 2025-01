E LE ALTRE?

Non ci sono le designazioni arbitrali di Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna perché i rossoneri, i nerazzurri di Bergamo e Milano e i bianconeri sono impegnati in questi giorni in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Queste partite verranno recuperate tra il 14 e il 15 gennaio, ragion per cui le designazioni verranno comunicate a ridosso.