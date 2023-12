L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la: il big match trava acon Irrati e Giua al VAR. Marcenaro è stato scelto per Inter-Lecce, Juventus e Milan vanno rispettivamente a Mariani e Doveri. Tutte le designazioni:EMPOLI – LAZIO Venerdì 22/12 h.18.30Arbitro: MarchettiAssistenti: Bresmes - ValerianiQuarto ufficiale: Ferrieri CaputiVAR: NascaAVAR: MazzoleniSASSUOLO – GENOA Venerdì 22/12 h.18.30GUIDAROSSI L. – FONTANIIV: MONALDIVAR: VALERIAVAR: MARINIMONZA – FIORENTINA Venerdì 22/12 h.20.45SACCHIPRENNA – TRASCIATTIIV: GIUAVAR: GARIGLIOAVAR: IRRATISALERNITANA – MILAN Venerdì 22/12 h. 20.45DOVERIROCCA – MOROIV: CAMPLONEVAR: DI PAOLOAVAR: MERAVIGLIAFROSINONE – JUVENTUS h. 12.30MARIANIDEL GIOVANE – DI MONTEIV: MINELLIVAR: MARINIAVAR: PAGNOTTABOLOGNA – ATALANTA h. 15.00RAPUANODE MEO – FONTEMURATOIV: MASSIMIVAR: DI PAOLOAVAR: FERRIERI CAPUTITORINO – UDINESE h. 15.00FABBRICARBONE – GIALLATINIIV: DI MARCOVAR: PATERNAAVAR: DI VUOLOH. VERONA – CAGLIARI h. 18.00ORSATOBINDONI – TEGONIIV: BONACINAVAR: MAZZOLENIAVAR: LONGO S.INTER – LECCE h. 18.00MARCENAROROSSI C. – CIPRIANIIV: TREMOLADAVAR: MAGGIONIAVAR: VALERIROMA – NAPOLI h. 20.45COLOMBODI IORIO – TOLFOIV: LA PENNAVAR: IRRATIAVAR: GIUA