Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21 in programma sabato 20 marzo.



Ascoli – Cremonese Venerdì 19/03 H. 21.00

Ghersini

Bercigli – Scatragli

Iv: Rapuano



Empoli – V. Entella H. 14.00

Marchetti

Colarossi – Di Monte

Iv: Robilotta



Frosinone – Lecce H. 14.00

Dionisi

Scarpa – Della Croce

Iv: Massimi



Lr Vicenza – Pescara H. 14.00

Illuzzi

Rossi C. – Annaloro

Iv: Prontera



Monza – Venezia H. 16.00

Volpi

Pagliardini – Raspollini

Iv: Maggioni



Pordenone – Pisa H. 14.00

Amabile

Caliari – Trinchieri

Iv: Meraviglia



Reggiana – Cosenza H. 14.00

Sacchi

Sechi – Saccenti

Iv: Abbattista



Reggina – Chievo Domenica 21/03 H. 15.00

Paterna

Ruggieri – Macaddino

Iv: Serra



Salernitana – Brescia Domenica 21/03 H. 21.00

Santoro

Bresmes – Margani

Iv: Camplone



Spal – Cittadella H. 18.00

Sozza

Rocca – Mokhtar

Iv: Gariglio