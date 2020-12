"E' un trend che va avanti da dodici giornate, gli episodi arbitrali non ci girano a favore. Le immagini sono evidenti a tutti". Andrea Pirlo, dopo Juventus-Fiorentina, ha parlato così degli errori arbitrali. Tuttosport fa l'elenco degli episodi contestati:



27/09 Roma Juventus: Pellegrini al 43' graziato sul tocco di mano che provoca il rigore della Juve, al 53' viene ammonito per un fallo di gioco; sarebbe stato espluso



17/10: Crotone-Juventus: eccessivo il rosso a Chiesa per fallo su Cigarini



25/10 Juventus-Verona: trattenuta in area di Faraoni su Bernardeschi. Il Var non interviene perché Pasqua non la valuta fallosa, ma sbaglia



28/11: Benevento-Juventus: trattenuta su de Ligt, c'era il rigore. L'arbitro Pasqua e il Var Di Paolo non intervengono



5/12: Juventus-Torino: manca un rosso a Lukic per un duro intervento su Bentancur



16/12 Juventus-Atalanta: mancano due rossi, a Romero (per due volte, per fallo su Arthur e, già ammonito, per un fallo su Morata che merita il cartellino) e a De Roon per una brutta entrata su Cuadrado



22/12 Juventus-Fiorentina: mancano il rosso a Borja Valero (già ammonito, fa un brutto fallo su Bentancur) e due rigori, per contatti Castrovilli-Ronaldo e Dragowski-Bernardeschi