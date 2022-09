Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima arbitra a dirigere un match di Serie A. La notizia era nell’aria e ora è diventata ufficiale. La 31enne livornese fischierà in Sassuolo-Salernitana di domenica 2 ottobre alle 15, diventando così la prima arbitra nel nostro campionato.



PRECEDENTI - Il suo debutto era stato già paventato ed ora è realtà. Ferrieri Caputi è stata già quarto ufficiale in Monza-Udinese e diretto 3 gare in stagione: Sampdoria-Reggina in Coppa Italia, Modena-Frosinone e Brescia-Perugia in B.