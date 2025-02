Arbitri e Var nella bufera: da Gatti e Tomori a Bastoni, gli episodi contestati del weekend

L'ESPULSIONE DI TOMORI - Anche perché, al 55', arriva l'episodio che mette al centro della critica il protocollo VAR. Il Milan rimane in dieci per l'espulsione di Fikayo Tomori, un caso particolare. Già ammonito, il difensore inglese ferma fallosamente il contropiede di Lorenzo Colombo e rimedia il secondo giallo con seguente rosso. L'attaccante dell'Empoli, però, parte in posizione di fuorigioco (immagini DAZN) ma il VAR non può intervenire perché si tratta di un secondo giallo: sarebbe potuto intervenire solo in caso di espulsione diretta, un limite del protocollo ammesso anche dai vertici dell'AIA ( LEGGI QUI ).