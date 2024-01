Arbitro Inter-Juventus: chi dirigerà il derby d'Italia

Redazione CM

Domenica 4 febbraio alle 20.45, allo stadio Meazza di Milano, va in scena il derby d'Italia, Inter contro Juventus. Una sfida che può essere chiave per la lotta scudetto, con i nerazzurri attualmente avanti in classifica, con un punto di vantaggio sugli uomini di Allegri e una partita da recuperare (contro l'Atalanta, il 28 febbraio alle 20.45). Il fischietto del big match verrà scelto mercoledì, al momento sembra essere una sfida a tre: Fabio Maresca, che è stato a riposo in occasione del 22esimo turno di campionato, Marco Guida, che è stato Var in Milan-Bologna e Avar di Cagliari-Torino, e Maurizio Mariani, che nel weekend è stato impegnato in serie B ad arbitrare Pisa-Spezia.



OCCASIONE PER ORSATO - Le chance non sono molte, ma a oggi non va esclusa la presenza di Daniele Orsato, che non fischia in Inter-Juventus dall'aprile 2018, quando scelse di non punire Pjanic con il secondo giallo per un fallo su Rafinha aveva scatenato una bufera.



GUIDA - Marco Guida di Torre Annunziata, comune della Città Metropolitana di Napoli, è stato l'arbitro scelto per la sfida di andata tra Juventus e Inter, lo scorso 26 novembre 2023, finito 1-1 con gol di Vlahovic e Lautaro. Una polemica ha caratterizzato la partita: in occasione del pareggio del Toro, la Juve ha protestato per un intervento di Darmian su Chiesa.