Il Chieti ha intenzione di fare le cose in grande per la prossima stagione. E così la proprietà neroverde ha pensato di ingaggiare un bomber di razza, decisamente fuori categoria in Serie D: Matteo Ardemagni. Secondo Il Centro la trattativa sarebbe più che indirizzata. L'ex di Modena e Avellino tra le altre, è reduce da una stagione poco positiva in Serie C col Siena.