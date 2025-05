Arena a CM: "Vogliamo il bis Europeo. Camarda è una bestia, Ronaldo il mio idolo. Così ho lasciato l'Australia per Pescara"

Uefa.com

ta inseguendo il sogno di ripetere il bis e in Slovenia la nazionale disi sta giocando la fase finale degli Europei di categoria vinti soltanto un anno fa dae compagni. Dopo le tre vittorie nel girone contro Repubblica Ceca, Inghilterra e Belgio, passando a punteggio pieno il girone gli Azzurrini affronteranno ora in semifinale il Portogallo e, per preparare la partita, Calciomercato.com ha intervistato(foto Uefa.com)punta "da record" delin Serie C (è il più giovane italiano ad aver esordito fra i professionisti battendo anche proprio Camarda) e andato in goal nella gara d'esordio contro la Cechia.

"Possiamo dire che abbiamo fatto tre partite difficili contro tre squadre davvero forti. L’Inghilterra era davvero forte, forse la più forte, ma noi abbiamo giocato insieme, abbiamo giocato da squadra, portando avanti le nostre idee e sono arrivati i risultati che speravamo""Onestamente ci sta chiedendo di continuare a giocare in maniera normale, come abbiamo fatto finora. Ovvio che c’è un po' di pressione, ma siamo pronti, sappiamo cosa dobbiamo fare in campo e giochiamo sapendo che possiamo vincere"

"Per me è davvero un sogno giocare gli Europei. L’anno scorso ho visto tutte le partite fino alla fine e mi sono detto che il mio obiettivo era quello di essere qui l'anno dopo e ci sono. Sicuramente sta andando bene, sono contento di come sto giocando""Possiamo dire che noi ci crediamo tanto. Siamo consapevoli di avere giocatori adatti per giocare a questi livelli e abbiamo tutto al posto giusto per poter vincere. Non sentiamo la pressione, dobbiamo solo giocare il nostro calcio. Se giochiamo come sappiamo ce la possiamo fare. Ora però dobbiamo pensare una partita alla volta e c'è prima la semifinale col Portogallo"

"Giocando con il Pescara in prima squadra non ho tante occasioni per interagire con questi ragazzi che giocano nelle giovanili nel corso della stagione, ma sinceramente mi sto trovando molto bene, mi sono integrato subito. Io parlo con tutti, sono molto divertenti. In camera sono con Maran e mi trovo molto bene con lui""Uff, stanno succedendo davvero tante cose una dietro l'altra. Ancora non ci credo del percorso che sto facendo con il club e con la nazionale. Sta andando tutto molto veloce, ma quello che posso dire è che di sicuro non voglio fermarmi qui e voglio continuare a crescere"

"In realtà no, non l'ho mai conosciuto, ma di sicuro come ho detto l'ho seguito con la maglia della nazionale l'anno scorso e lo guardo sempre. Non è una sfida, ma di sicuro lo seguo, è una bestia perché è fortissimo".

"Si sono sempre stato un attaccante fin da bambino, quello che voglio è fare goal. Punti di forza la finalizzazione, ma sono anche molto mobile, corro per la squadra e do sempre il 100%"."Il mio idolo è sempre stato Ronaldo Nazario, il Fenomeno. L'ho scoperto perché mio nonno guardava sempre la Serie A e quando parlavo con lui mi diceva sempre che era il più forte di sempre. Il paragone con Retegui? Magari, lui è fortissimo (ride ndr.)".

"Vieri non l'ho conosciuto, ma è stato un grande attaccante. Ho iniziato come fanno tanti bambini. Non ho provato solo il calcio, ma anche tanti altri sport, ma il calcio è quello che mi è piaciuto sempre di più. Poi mio papà è stato calciatore anche se non ad alti livelli e mi ha spinto a continuare. Come tutti i ragazzi ho iniziato poi a giocare prendendo la palla nelle scuole e quando ho raggiunto i 10-11 anni ho capito che c'era materiale per poter andare avanti".

"Stavo giocando per il Western Sydney Wanderers e venne un giorno un amico di famiglia, Antony Ucchino che aveva un contatto per far fare qualche provino in Italia a Pescara. Ho scelto di tentare, sono venuto in Italia con lui ed andò bene. L'anno dopo mi sono trasferito e oggi sono qui"."Guarda ero davvero contentissimo. La verità è che avevo fatto tanta parte del campionato in panchina. Certo mi allenavo con la prima squadra, ho fatto tanti allenamenti con loro e ho imparato tanto. Quel giorno ero carico perché sapevo di poter giocare, finalmente, ed ero grato di poter sfruttare questa opportunità. Non ho pensato a molto, sono entrato e ho fatto quello che avevo imparato in allenamento. Ho fatto un goal che ancora non riesco a raccontare".

"Potendo avrei voluto giocare con entrambe. Ora però sono qui, sono contento, e penso alla Nazionale e a provare a vincere l'Europeo. Ci tengo a dire che sto comunque seguendo tutte le partite del Pescara e faccio il tifo per loro da qui"."Ovviamente vincere questo Europeo. Poi sognando in grande vorrei giocare con la prima squadra, con la Nazionale dell’Italia e soprattutto il mio sogno è vincere quanti più trofei possibile. Non so dove andrò nel corso della mia carriera, ma l'obiettivo è vincere trofei".

"Oltre al calcio mi piacciono altri sport come il Basket e la Formula 1, poi come tutti mi diverto a giocare ai videogames, ma se devo scegliere la cosa che mi piace più fare è stare con la mia famiglia perché per ovvi motivi non riesco a vederli spesso".