Arezzo-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Massimo Oddo, dal suo arrivo sulla panchina del, è ancora a caccia della prima vittoria. La 33ª giornata del Girone B di Serie C oppone i rossoneri all', in piena corsa per i Playoff ma reduce da 2 ko di fila. Per il Diavolo, invece, il pari interno col Pontedera non ha cambiato gli scenari che lo vede sul fondo della classifica.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Arezzo-Milan Futuro sono info disponibili in questa pagina.

Arezzo-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (256).

Arezzo-Milan Futuro, in streaming, sarà visibile su NOW e Sky Go.