A 66 anni è morto Alejandro Sabella, ex commissario tecnico dell'Argentina che grazie a lui disputò la finale dei Mondiali del 2014. Dopo aver lasciato il calcio (era un centrocampista) divenne il vice di Passarella e solo nel 2009 iniziò la carriera da primo allenatore. Dopo la morte di Diego Armando Maradona, un'altra triste notizia per il calcio argentino.



​"La morte di Maradona lo ha colpito molto ed è stato ricoverato per un controllo perché è un malato di cuore. In ospedale sarà sottoposto ad un check up completo". Erano state queste le dichiarazioni di qualche giorno fa della sua famiglia, al momento del ricovero (una settimana fa). Nelle scorse ore era ​stato reintubato per respirare utilizzando un respiratore artificiale. Le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate, fino alla triste notizia di questa sera.