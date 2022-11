C'è grande attesa per l'esordio a Qatar 2022 dell'Argentina, una delle nazionali favorite per la vittoria finale. Alle 11 italiane Messi e compagni sfideranno l'Arabia Saudita di Renard per iniziare ben l'avventura mondiale. La Seleccion si è qualificata alla sua 18ª Coppa del Mondo, con Qatar 2022 che è la sua 13ª partecipazione consecutiva, la terza serie in corso più lunga dopo Brasile (22) e Germania (18).



DOVE VEDERLA IN TV

Argentina-Arabia Saudita, gara d'esordio del Gruppo C di Qatar 2022 in programma alle ore 11 italiane (13 locali) al Lusail Iconic Stadium, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct: Scaloni.



ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, S- Al-Dawsari; Al-Buraikan. Ct: Renard.