Ezequiel Cirigliano, 30 anni, centrocampista ex grande promessa del River Plate (63 partite in prima squadra), poi oggetto misterioso del Verona nella stagione 2013-'14 (13 presenze in campionato con i gialloblù) e nell'ultima stagione in forza al Cynthialbalonga in Serie D, è stato arrestato a Buenos Aires.



Le accuse a suo carico, riporta l'Ansa, sono di violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di una 'arma da guerra', nello specifico un revolver 9 millimetri con 11 proiettili nel caricatore e uno nella camera da fuoco.