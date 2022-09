Alta tensione in Argentina. Nella notte italiana, a Buenos Aires, la vicepresidente del Paese, Cristina de Kirchner, è stata vittima di un tentato attentato. La donna è stata avvicinata da un 35enne che, dopo averle puntato la pistola alla tempia ha premuto il grilletto. Fortunatamente il colpo non è partito.



La Federcalcio argentina per solidarietà ha deciso di sospendere tutte le partite di campionato. “La Federcalcio argentina esprime il suo più forte ripudio per ciò che è accaduto alla Vice Presidente della Nazione, Cristina Fernández de Kirchner. Chiediamo alla società nel suo insieme di avvertire che la violenza di qualsiasi ordine non è mai la soluzione”, si legge nel comunicato della Federazione albiceleste.