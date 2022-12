L'Argentina continua la corsa verso la terza Coppa del Mondo della sua storia, affrontando negli ottavi di finale l'Australia, che ha chiuso il suo girone dietro alla Francia ma davanti a Danimarca e Tunisia. L'Albiceleste, dopo il ko all'esordio contro l'Arabia Saudita, ha vinto le altre due sfide, contro Messico e Polonia. Si gioca alle 20 allo stadio Ahmad Bin Ali.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

La partita Argentina-Australia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca all'Ahmad bin All Stadium di Al Rayyan alle 20. Il match sarà trasmesso in tv da Rai Uno e in streaming su RaiPlay.



PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez. Ct: Scaloni.



AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree. Ct: Arnold.