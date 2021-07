La sfida più bella. In finale sarà Argentina-Brasile a stabilire quale sarà la nazionale campione della Copa America 2021, match che sulla carta vede la squadra verdeoro avanti nei pronostici della vigilia. Per i quotisti Betaland - si legge in una nota - nella sfida tra Neymar e Messi il primo è favorito al titolo di campione sudamericano a 1,55, mentre l’Argentina si gioca a quota 2,45 sulla lavagna antepost. Il fattore casalingo dà un vantaggio alla Seleçao (la finale Argentina-Brasile si svolgerà alle 2:00 di domenica 11 luglio al Maracanã di Rio de Janeiro), e del resto la squadra di Tite sembra anche più completa, ma la Seleccion cercherà di sfatare un tabù che dura da troppo tempo. La squadra verdeoro è anche campione in carica e ha vinto ben 5 delle ultime 9 edizione della Copa America. Messi e compagni quindi di fatto sfidano anche la storia recente. Per le scommesse «1X2» su Betaland il Brasile è comunque a quota alta (2,17), ma il distacco rispetto al segno «1» (3,60) è netto. A 3,15 il pareggio nei tempi supplementari. Per quanto riguarda i marcatori è ovvio che Lionel Messi (in gol a quota 3,25) e Neymar (2,75) spiccano su tutti. Posta in palio meno alta in Colombia-Perù, che vale il terzo posto. Zapata e compagni si giocano vincenti su Betaland a quota 1,89. A 3,40 il pareggio, a 4,25 il segno «2».