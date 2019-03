Claudio Caniggia, ex attaccante dell'Argentina, parla a Tyc Sports della maglia numero 9 dell'Albiceleste: "Nella Seleccion devono esserci sempre i migliori, non importa se le partite sono amichevoli. Aguero secondo me dovrebbe essere titolare, dopo Messi è l'altro crack che abbiamo in rosa. Il nostro 9 deve essere lui senza dubbio. Se non dovesse essere il Kun, punterei su Lautaro. Mi piace, ha 21 anni e grandi margini di crescita. Per me sono questi i giocatori su cui puntare in vista della Copa America".