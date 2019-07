Qué le gritó La Joya Dybala a Vidal en el penal?

Miraaaaaa!! pic.twitter.com/rNv0aKyUNn — Facundo Chaves (@facundochavesro) 6 luglio 2019

Tensione alle stelle in campo tra, finale per il terzo e quarto posto della. A trionfare alla fine è stata l'Albiceleste, con un sofferto 2-1 firmato dada una parte,dall'altra. Come detto, la partita ha vissuto diversi momenti di nervosismo: Messi e Medel espulsi per una rissa, ma non solo.. Durante il match sono quasi venuti alle mani più di una volta, poi l'attaccante della Juve ha provato una sorta di sortilegio sul centrocampista. Minuto 59,, pronto ad accorciare le distanze., un termine senza senso compiuto, ma con una storia. Secondo quanto riferito dall'ex ct Bilardo, Quiricocho era un ragazzo al seguito dell'Estudiantes negli anni '60, che divenne un amuleto della squadra. Il modo in cui divenne un portafortuna è curioso: accusato di portare sfortuna,Da quel momento, il termine Quiricocho è stato utilizzato dall'Argentina come amuleto. Ci ha provato ieri anche Dybala: Vidal ha segnato il rigore, ma alla fine a vincere è stata l'Albiceleste...