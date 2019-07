Lionel Messi chiude con un'espulsione la sua Coppa America 2019. Cacciato dal campo dall'arbitro Mario Diaz de Vivar, dopo ripetute spinte e un testa a testa con Gary Medel, anch'egli espulso. Finale per il terzo e quarto posto tra Argentina e Cile, primo tempo, minuto 37, Albiceleste sul 2-0 con reti di Aguero e Dybala. Vicino alla linea di fondo, Messi spinge Medel, intento a proteggere il pallone. Il difensore ex Inter si gira con sguardo truce ed inizia ad andare muso a muso con la Pulce. Da qui una serie di spintoni, spallate, per poi arrivare al testa a testa. L'arbitro non ha dubbi, espulsi entrambi, anche con l'ausilio del Var. La tensione era tale che i giocatori hanno dovuto lasciare il campo da due uscite diverse. Finisce così l'ennesima avventura negativa in nazionale di Lionel Messi.