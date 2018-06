Controllo antidoping a sorpresa per l'Argentina, con una delegazione della Fifa che si è presentata senza preavviso nel ritiro russo della 'Selección' a Bronnitsy. Sei i calciatori sottoposti agli esami: Messi, Otamendi, Armani, Dybala, Acuña e Salvio, scelti tramite sorteggio. Una procedura, questa, che potrebbe essere ripetuta in qualsiasi momento. L'ultima volta che era capitato all'Argentina era stata a marzo, prima della doppia amichevole in terra britannica contro Italia e Inghilterra