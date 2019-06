Hernan Crespo, allenatore del Banfield, ex attaccante di Inter, Milan, Lazio e Parma tra le altre, parla del ko dell'Argentina nell'esordio in Coppa America: "E' una squadra in costruzione, lasciamoli lavorare. Aguero? E' una questione di equilibro. L'Argentina non riesce ad averlo sapendo che ci sono due giocatori che non aiutano difensivamente come il Kun e Messi. La situazione è complicata. Sono giocatori fondamentali, ma dei trovare equilibrio. Se manca pressione iniziale è difficile coprire bene il campo".