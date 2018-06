Argentina-Croazia è la gara che aprirà il secondo turno del Girone D del Mondiale, in programma giovedì 21 giugno alle ore 20:00 allo stadio di Nizhny Novgorod. In campo le due iniziali candidate per il passaggio agli ottavi di finale, che stanno però attraversando momenti diversi: la vittoria contro la Nigeria per 2-0 all’esordio permette alla squadra di Dalić di vivere con meno apprensione il big match (in caso di vittoria, l’accesso agli ottavi sarebbe assicurato); il pareggio 1-1 con l’Islanda mette invece ulteriore pressione sulle spalle di Messi e compagni, chiamati a vincere per evitare clamorose sorprese. Nella Croazia c’è da segnalare la decisione di Dalić di rispedire a casa Nikola Kalinic, che nella partita con la Nigeria, fingendo un mal di schiena, si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Quinta sfida tra Argentina e Croazia; i sudamericani conducono per due vittorie ad una, completa un pareggio. Solo uno dei quattro precedenti incontri tra Argentina e Croazia si è disputato in un Mondiale, con l’Argentina vincitrice 1-0 nella fase a gironi del 1998, grazie a un gol di Mauricio Pineda. La Croazia ha perso tutte le quattro precedenti sfide contro squadre sudamericane ai Mondiali, una volta in ciascuno dei quattro tornei disputati. L’Argentina ha iniziato il Mondiale 2018 con un pareggio 1-1 contro l’Islanda; l’Albiceleste non arriva a due gare senza vittoria nelle prime due sfide della fase a gironi ai Mondiali dal 1974. La Croazia ha vinto il suo primo incontro di questo Mondiale contro la Nigeria: non vince due gare consecutive di una Coppa del Mondo dall’edizione del 1998. La stella dell’Argentina Lionel Messi ha segnato in entrambe le precedenti sfide contro la Croazia, incluso il suo primo gol con l’Argentina (marzo 2006).