Rodrigo De Paul ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi contro l’Australia: "Di sicuro stiamo assistendo a un Mondiale non facile. Abbiamo visto cos'è successo ieri a Belgio e Germania, e ricordiamocelo. Pensiamo anche alla Spagna: ieri ha perso".



L’ESORDIO - "In fondo è stato un fatto positivo perdere quella partita, perché ci siamo ritrovati in una situazione a cui non eravamo abituati. Abbiamo dovuto rialzarci e darci da fare".



UN SOGNO - "Rimane su di noi tanta responsabilità, quella di portarci dietro il sogno nostro e di milioni di argentini. Per questo non possiamo vivere questi momenti come vorremmo".