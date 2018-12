Angel Di Maria, esterno offensivo del Paris Saint-Germain, risponde a Fox Sports a Mauro Icardi, che aveva criticato il gruppo nella gestione pre Scaloni: ""Di quello che ha detto Icardi non mi interessa nulla. Ognuno dice la sua, nessuno può piacere a tutti. Non c'era nessun tipo di cameratismo. Io ho trascorso periodi splendidi sia con Sabella che con Sampaoli. Mauro è venuto in nazionale poche volte in entrambe le gestioni ed è difficile integrarsi subito nel gruppo e sentirsi amati. Ho parlato con Scaloni e gli ho detto che volevo tornare a tra i convocati: tutto quello che voglio è giocare la Coppa America"