Emiliano Martinez, per tutti Dibu, portiere dell’Argentina, ha commentato così la vittoria ai rigori contro l’Olanda: "Non sono un eroe, ho fatto il mio dopo che i miei compagni avevano fatto un’ ottima partita. Ma l'arbitro ha dato dieci minuti di recupero senza motivo, forse voleva che passasse l'Olanda, e tutto è tornato in gioco”