Paulo Dybala si avvicina al Mondiale. La Joya compare nella lista dei 28 che verranno valutati in queste ultime ore dal ct Scaloni per un posto in Qatar. Il famoso portale TycSports ha "diramato" in anteprima la prima lista del tecnico argentino che vede anche il romanista nel rooster degli attaccanti.

Scaloni, però, deve tagliare altri due nomi prima di poter prendere il volo per il Qatar: un difensore e un attaccante. E davanti il ballottaggio è proprio tra Dybala e Correa, non quello interista ma Angel dell'Atletico Madrid. La Joya è favorito, e non ci sarebbero dubbi senza l'infortunio patito contro il Lecce. Da valutare però le sue condizioni. E in questo sarà decisiva la convocazione di Dybala col Torino. Tutto (o quasi) lascia presupporre che il romanista partirà con l'Argentina. Ecco la lista dei 28 scelta da Scaloni