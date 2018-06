Paulo Dybala, attaccante dell'Argentina e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Albiceleste del suo utilizzo e del momento vissuto da Lionel Messi.



Queste le sue dichiarazioni: "Affronto ogni allenamento come se dovessi essere titolare. Giocare? Sono ottimista, sento che avrò la mia possibilità. D'altronde se mi arrabbiassi non otterrei assolutamente nulla, non sarebbe il modo giusto di reagire. Non ho mai avuto timore di non essere convocato. Ho sempre lavorato al massimo, con grande fiducia in quello che facevo. Messi? È il primo a voler invertire questo momento negativo. Siamo tutti con lui, pronti a sostenerlo in ogni momento