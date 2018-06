: le prime due partite del Mondiale in Russia hanno mandato in crisi la Seleccion, capace di portare a casa solo un punto e un solo gol, arrivati entrambi contro l'Islanda all'esordio. L'ultimo match con la Croazia è stato un colpo durissimo, un 3-0 che ha messo a nudo tutti i limiti dell'Albiceleste: attacco sterile, centrocampo inesistente, mancanza di leadership negli uomini chiave (su tutti Messi) e spogliatoio contro il ct Sampaoli, arrivato anche sull'orlo di un clamoroso esonero a Mondiale in corso.Simpatizzanti dell'Argentina amareggiati, per i più nostalgici però la possibilità di rifarsi gli occhi con alcune vecchie glorie: domani, venerdì 23 giugno,, che metterà di fronte i campioni del Parma anni '90 e una selezioni di campioni della Seri A dello stesso periodo. Tra le stelle crociate, ci saranno, due che il calcio argentino ricorda sempre con il sorriso: 64 presenze e 35 gol (quarto di sempre nella storia della Seleccion) il primo 72 presenze e 9 reti il secondo, capaci di conquistare l'oro nei Giochi panamericani del '95 (Crespo) e l'argento olimpico ad Atlanta '96 (entrambi).le squadre che in Italia hanno potuto ammirare le prodezze di questi due campioni, pronti a calcare ancora una volta il manto erboso per un'occasione speciale e regalare un sorriso, agrodolce per i fan argentini: