Argentina-El Salvador, probabili formazion e dove vederla in tv e streaming. Lautaro a secco da 15 gare

Obiettivo Coppa America. Argentina ed El Salvador si affrontano in amichevole a soli due mesi dall'inizio della Copa che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2024 e avrà una formula allargata comprendendo sia le nazionali sudamericane che quelle centronordamericane. E allora via ai test match con Argentina-El Salvador che si disputerà proprio negli States al Lincoln Financial Field di Philadelfia in Pennsylvania con calcio d'inizio nella notte fra venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo a partire dall'1.00 del mattino.



ARGENTINA-EL SALVADOR CANALE TV E STREAMING

• Data: sabato 23 marzo 2024

• Orario: 01.00

• Canale TV: /

• Streaming: /



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Per Argentina-El Salvador, calcio d'inizio al Philadelfia Financial Field a partire dalle ore 1.00 di sabato 23 marzo (orario italiano) non è stata fin qui annunciata una trasmissione in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere Argentina-El Salvador. Di conseguenza la gara non sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc.



PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Paredes; Di Maria, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez.

EL SALVADOR (5-3-2): Gonzalez; Benitez, M. Cruz, Clavel, J. Cruz, Flores; Rodriguez, Martinez, Cartagena; Moreno, Gil.