Argentina, esclusione a sorpresa per Dybala dalla Copa America

un' ora fa

Niente Copa America per Paulo Dybala, e forse anche spiegato il perché del nervosismo di ieri. L'Argentina, infatti, ha appena diramato i convocati per la competizione che inizia il 21 giugno prossimo negli Usa. Il Ct Scaloni ha escluso un po' a sorpresa il romanista forse anche a causa delle troppe defezioni dell'ultimo mese col club. Al suo posto c'è addirittura Valentin Carboni del Monza. Tra i convocati c'è invece Leo Paredes, ormai punto fermo dell'Albiceleste. Dybala finirà quindi la stagione e dovrebbe partecipare all'amichevole col Milan del 31 maggio in Australia prima di andare in vacanza. In quei giorni si deciderà il futuro col rinnovo e la clausola ancora in bilico. In caso di permanenza sarà a disposizione di De Rossi già a luglio al contrario degli altri nazionali.