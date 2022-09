Il Mondiale in Qatar incombe e nonostante i progressi tecnologici, impazza già la caccia alla figurina per la rassegna iridata, in programma tra novembre e dicembre. In Argentina infatti si è scatenata una vera e propria caccia alla carta rappresentativa dei calciatori, tra le quali la più ambita è sicuramente quella di Leo Messi.



I PANTALONCINI PER 4 PACCHETTI - I pacchetti sono letteralmente andati a ruba, con le autorità statali che sono dovute addirittura intervenire per soddisfare la domanda dei cittadini. Il giocatore del Sarmiento de Junín, Jonathan Torres, ha scambiato i propri pantaloncini con quattro pacchetti Panini del Mondiale: la scena è diventata virale in tutto il Sudamerica grazie a un video diffuso sui social al termine della partita contro l'Arsenal de Sarandí, durante la 21esima giornata del campionato argentino, nella quale Torres ha realizzato una delle reti decisive.