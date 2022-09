L'Argentina batte 3-0 la Giamaica con un gol di Alvarez su assist di Lautaro Martinez e una doppietta di Messi, entrato nella ripresa. Il commissario tecnico Scaloni non rischia l'impiego di Paulo Dybala e lo manda in tribuna, nonostante l'attaccante giallorosso fosse rientrato in gruppo negli ultimi allenamenti. Ora la Joya è atteso a Roma per mettersi a disposizione di Mourinho in vista di Inter-Roma di sabato 1 ottobre.





CON L'INTER - Dopo la sfida, il ct Scaloni ha commentato l'esclusione del 21 giallorosso: "È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà". Mourinho lo attende a Roma, Dybala in questo momento con gli altri giocatori che militano in squadre europee con un volo charter diretto a Parigi per poi raggiungere Roma. Sabato giocherà contro l'Inter in una sfida decisamente speciale per lui.