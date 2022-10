Dura solo nove minuti la gara del campionato argentino tra Gimnasia La Plata e Boca Juniors, finita 0-0 per mancanza di sicurezza. Una parte di tifosi ha provato a entrare allo stadio quando le porte erano già chiuse, la polizia ha risposto con manganellate e lacrimogeni per provare a farli arretrare e, la persona che ha perso la vita è un 57enne per un collasso cardiorespiratorio durante il trasforto in ospedale. Partita sospesa con i calciatori costretti a rientrare negli spogliatoi a causa del lancio dei lacrimogeni."Il comitato direttivo del club Gimnasia La Plata piange profondamente la morte di César Regueiro e accompagna la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile.Chiederemo di indagare su ciò che è successo fino a quando non si conosceranno i responsabili di questa tragica giornata. La nostra istituzione è a disposizione per presentare il materiale e la documentazione necessaria.Il nostro Club ha rispettato i protocolli stabiliti dalle agenzie di sicurezza. Non c'è stata alcuna vendita extra di biglietti e il comportamento dei nostri partner, soci e tifosi è stato corretto"."Informiamo che tutti i giocatori e la delegazione della squadra che ha assistito alla partita contro il Gimnasia sta bene. Siamo addolorati per la morte di Carlos "Lolo" Regueiro, un tifoso di Gimnasia che ha perso la vita dopo gli incidenti fuori dallo stadio. Le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Ripudiamo questi fatti e invitiamo ad un profondo appello alla riflessione".