C'è un filo invisibile che da sempre lega Boca Juniors e Genoa. Un filo che attraversa l'oceano e che le due parti non perdono occasione di riannodare.



Anche in ore difficili come quelle attuali, i rossoblù hanno voluto per complimentarsi pubblicamente con i neocampioni d'Argentina. La conquista del 34 titolo nazionale, arrivato domenica, da parte degli xeneizes è stata infatti celebrata dal Grifone con un bel messaggio di congratulazioni sul proprio sito ufficiale.