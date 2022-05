#SelecciónMayor El entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina definitiva de futbolistas para el viaje a Europa.



Sono 29 i convocati del ct Lionel Scaloni per la sfida che vedrà l'Argentina affrontare l'Italia nella "finalissima" lo scontro diretto che andrà in scena mercoledì 1 giugno a Wembley e che metterà di fronte la vincitrice dell'Europeo e quella della Copa America.Tanti gli 'italiani' presenti in rosa, ma anche tanti uomini mercato da tenere sotto osservazione e che potrebbero cambiare squadra in estate. Ci sono Lautaro Martinez e Paulo Dybala, ma anche Di Maria che piace alla Juventus e De Paul che sogna un ritorno in Serie A. In Italia potrebbe invece approdare uno degli esclusi eccellenti, quel Leandro Paredes in uscita dal PSG e che non sarà della gara.: ​Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan MUSSO (ATALANTA), Geronimo Rulli (Villarreal)Gonzalo Montiel (Siviglia) Nahuel MOLINA (UDINESE), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Nehuen PEREZ (UDINESE), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sigivlia).Guido Rodriguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequel Palacios (Bayer Leverkusen) Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gomez (Siviglia).: Angel Di Maria (PSG), Paulo DYBALA (JUVENTUS), Lionel Messi (PSG), Lautaro MARTINEZ (INTER), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin CORREA (INTER), Nicolas GONZALEZ (FIORENTINA), Angel Correa (Atletico Madrid)