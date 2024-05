Argentina, i pre-convocati per la Coppa America: esclusione illustre per Dybala, ci sono Lautaro, Carboni e altri 3 'italiani'

Il Commissario tecnico, ha diramato la lista dei pre-convocati della Seleccion, da tempo ribattezzata lada quando l'ex difensore siede in panchina in vista dellache si terrà negli Stati Uniti nel corso di questa estate. Tre dei giocatori attualmente in organico saranno poi "tagliati" al termine delle due amichevoli che l'Albiceleste affronterà il 9 e il 14 giugno rispettivamente contro l'Ecuador e il Guatemala.L'esclusione più importante è quella di, non inserito neanche nell'elenco allargato mentre sono presenti 5 "italiani" ovvero calciatori argentini che militano nella nostra Serie A. Il più rappresentativo è sicuramente il capitano dell'Intere insieme a lui ci sarà anche l'altro "interista", ma in prestito al Monza quest'anno,. Oltre a loro i due violae lo storico amico di Dybala e compagno alla Roma: Armani, Rulli, Martinez;Montiel, Molina, Balerdi, Romero, Pezzella, Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico, BarcoGuido Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso;Di Maria, Valentin Carboni, Messi, Angel Correa, Garnacho, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.