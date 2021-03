Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, parla delle convocazioni in vista dei prossimi match con Uruguay e Brasile: "Messi? Sta bene e quando è con noi sta ancora meglio. Speriamo che continui così. Domenica uffcializzerò la lista dei convocati, cominceremo il 22 marzo. Qualcuno non manderà i giocatori? Ci sono accordi e non possiamo fare molto, speriamo che vengano in tanti perché sono tutti importanti. Abbiamo però tante opzioni".



SU AGUERO - "Ho parlato con lui un mese fa e spero che possa prendere ritmo. La prossima settimana decideremo la lista finale e lui è sotto esame, deve essere nel condizioni migliori e sappiamo che comunque non arriverà al 100%".