Alla viglia della sfida contro il Cile, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa: "Vi annuncio già l'undici titolare di domani. Emiliano Martínez, Foyth, Cristian Romero, Martínez Quarta, Tagliafico, De Paul, Paredes, Ocampos, Messi, Lautaro Martínez e Di María. Ho deciso per quello che ho visto negli allenamenti. Per quanto riguarda Romero, ha fatto una grande stagione. E' il momento che giochi e dimostri quanto vale. E' la sua prima partita, però ha la nostra fiducia. Da quando siamo qui abbiamo visto molti ragazzi esordire, dobbiamo sfruttare questo periodo e prendere tutto quello di buono che c'è".