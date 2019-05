Nella lunga intervista concessa al Clarin, il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni non chiude le porte al ritorno tra i convocati di Mauro Icardi per la prossima Copa America: "Questo mese sarà importante per Mauro - assicura il ct dell'Albiceleste -. Era fuori per molto tempo a causa del suo conflitto con l'Inter. Non ho detto chi è dentro o fuori dalla lista dei convocati: non posso confermare ancora nulla perché ci sono ancora molte partite da giocare e l'attaccante vive per fare gol".