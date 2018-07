Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, è stata una delle ultime scelte del commissario tecnico dell'Argentina Jorge Sampaoli. Il papà del Pipita, Jorge, si è sfogato a Canal America: "Non trovo davvero una spiegazione valida che possa essere sostenuta, non so perché l'Argentina ha giocato senza un nueve contro la Francia, ha le sue ragioni, ma a volte è difficile capirle: hai due giocatori che insieme hanno segnato 600 gol, e non gioca nessuno dei due! Se non ti piace uno, metti l'altro (si riferisce ad Aguero, ndr). Abbiamo iniziato con l'idea del nueve e finito con Enzo Perez falso nueve. E' strano".