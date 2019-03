Non è bastato il gol di Lautaro Martinez all'Argentina, sconfitta 3-1 dal Venezuela. Ecco le parole dell'attaccante dell'Inter a TyC Sports a fine partita: "A vedere il risultato sembra che loro abbiano comandato il gioco, ma non è stato così. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene e spaventato il Venezuela, adesso ci sarà un'altra partita e dobbiamo continuare così. Messi? Lionel sta bene e noi cerchiamo di aiutarlo, dobbiamo lavorare ancora per migliorare".