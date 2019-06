Lo Celso ha parlato in conferenza stampa della convivenza in nazionale con Leo Messi: 'Se è un problema per noi? Forse è il contrario. Averlo come compagno e poter giocare con lui lo considero un privilegio. Risolve spesso i problemi e cerchiamo tutti di trarre vantaggio dalla sua presenza in partita e allenamento. Non capita tutti i giorni di poter dividere il campo con un giocatore così. Io cerco sempre di osservarlo e mi sento un privilegiato''.