Il centrocampista dell'Argentina, Alexis Mac Allister, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olanda: "Vi dico la verità, se me l'aveste chiesto prima dei Mondiali avrei firmato per quanto mi sta succedendo. Prima delle partite solitamente sono ansioso e nervoso, ma in questa Coppa del Mondo c'è qualcosa che non mi fa sentire così, è importante rilassarsi per divertirsi. Siamo un gruppo unito, fin dal primo giorno tutti si sono fidati di me e sto vivendo qualcosa di meraviglioso".



SU VAN GAAL - "È un allenatore che ha un nome, si sente che rispetto c'è verso di lui. Le sue squadre hanno un'idea di gioco molto chiara, cercheremo di fare del nostro meglio. Sono un avversario tosto, l'importante è passare il turno, che sia nei 90 minuti, nei 120 o ai rigori".





SU DE JONG - "Sappiamo quanto importante sia per loro, ma non ci concentriamo su un giocatore solo. Ne hanno tanti di forti, la cosa fondamentale per noi sarà concentrarci sul nostro gioco. Se faremo le cose giuste, andrà tutto bene".